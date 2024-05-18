Париж, 18 мая, 2024, 18:20 — ИА Регнум. Западу необходимо снять антироссийские санкции из-за их неэффективности, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х (бывший Twitter).

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Взрывной рост российской экономики! Прекратите эти глупые санкции, перестаньте отправлять миллиарды Зеленскому и побыстрее начинайте мирные переговоры», — написал он.

Политик напомнил, что после введения санкций Запад уверял, что экономика России будет стоять на коленях. Однако, по его словам, в результате показатели Москвы превышают французские и европейские. Они вредят самой Франции, отметил Филиппо.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции наносят ущерб всей мировой экономике. Санкции вредят не только тем странам, в отношении которых эти меры приняли, но мировой энергетике и другим сферам, отметил Путин.

Ранее глава государства отмечал, что многочисленные санкции в отношении России принесли обратный результат. По его словам, в 2023 году экономика страны росла темпами выше среднемировых.

В России хотели создать проблемы в трудовых коллективах, вызвать безработицу массовую, привести к закрытию предприятий и целых отраслей производства, но ничего не вышло, добавил президент.

Российская экономика смогла полностью преодолеть экономический спад 2022 года и начала набирать темпы. Об этом президент говорил в октябре прошлого года.