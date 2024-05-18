Киев, 18 мая, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Министерство обороны Украины запустило новый сервис — электронная очередь в территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата. — Прим. Ред.), сообщила 18 мая пресс-служба украинского ведомства.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Предварительная запись возможна в 19 ТЦК», — сообщило минобороны.

Тестирование сервиса началось, в частности, в отдельных центрах в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре, Сумах, Виннице, Кропивницком.

После выбора ТЦК, подтверждения учётных данных и номера телефона, военнообязанному придёт сообщение со временем и датой визита в военкомат.

На Украине с 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации. Он, в частности, предусматривает штрафы за неявку в военкомат. Закон обязал всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет всегда иметь при себе военный билет. Помимо этого, военнообязанные украинцы, находящиеся за границей, должны в течение 60 дней предоставить свои учётные данные. Военкоматы получили право конфисковывать у граждан автомобили для нужд ВСУ.

Фактически закон об усилении мобилизации лишил уклонистов права на апелляцию судебных решений при спорах с военкоматами.

Из-за вступившего в силу закона украинские дальнобойщики 18 мая вышли на акцию протеста и перекрыли трассу Киев — Одесса. Водители недовольны законом, согласно которому дальнобойщикам, перевозящим грузы в другие страны, не полагается бронь от службы в армии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот закон актом геноцида украинцев. В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что уклонение мужчин от мобилизации на Украине дошло до рекордных масштабов. Дипломат отметил, что закон фактически лишит украинских мужчин призывного возраста всех прав.