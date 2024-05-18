Лондон, 18 мая, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Решение Великобритании выслать российского военного атташе Максима Еловика является ошибкой. Об этом 18 мая заявил бывший военный атташе королевства в Москве Джон Форман в статье для издания The Spectator.

Horst Galuschka/Global Look Press

«Это ошибка, которая ограничит нашу способность понимать состояние российских Вооружённых сил, ослабит и без того находящееся в трудном положении британское посольство в Москве», — написал он.

Форман отметил, что в ответ на действия Лондона Москва выслала британского военного атташе Адриана Когхилла, из-за чего ослабленные каналы связи между военными двух стран сузились ещё сильнее. По его мнению, возможность для их восстановления остаётся под вопросом.

Автор статьи обратил внимание, что британское МВД с 2018 года добивалось высылки российского военного атташе, но этим попыткам препятствовал бывший министр обороны Бен Уоллес. По его словам, нынешний глава военного ведомства Грант Шэппс не стал противиться этому решению.

Как передавало ИА Регнум, 8 мая МВД Великобритании объявило о высылке из страны военного атташе России Максима Еловика, заявив, что тот якобы является офицером военной разведки, а Россия якобы ведёт вредоносную деятельность на территории Британии и Европы. Кроме того, ведомство объявило о введении новых ограничений при получении россиянами дипломатических виз и заявило, что Лондон снимает дипломатический статус с ряда принадлежащих Москве объектов недвижимости.

Министерство иностранных дел России 16 мая вызвало представителя посольства Великобритании. Ему указали, что атташе по вопросам обороны при британском посольстве в Москве Адриан Когхилл объявляется persona non grata, он должен в течение недели покинуть Россию.

При этом МИД выразил протест в связи с принятым британскими властями недружественным и безосновательным решением в отношении российского дипломата. В ведомстве эти шаги расценили как политически мотивированное действие с ярко выраженным русофобским характером, которое наносит непоправимый ущерб двусторонним отношениям.