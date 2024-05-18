Гонщик влетел в толпу на ралли в Ленинградской области
Санкт-Петербург, 18 мая, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Гоночный автомобиль влетел в толпу людей на соревнованиях под Санкт-Петербургом, сообщил 18 мая источник ИА Регнум.
«Страшная авария произошла на «Кубке Ленинградской области по ралли», — рассказал собеседник агентства.
Инцидент произошёл в посёлке Мельниково в Приозерском районе.
По данным источника, один из зрителей погиб. Ещё один человек пострадал. Врачи после осмотра отпустили его домой.
В причинах трагедии теперь разбираются правоохранительные органы.
Как сообщало ИА Регнум, автомобиль, участвовавший в ралли в крае Комаром-Эстергома на севере Венгрии 24 марта влетел в толпу зрителей. Гоночная машина съехала с трассы. Сообщалось о четырёх погибших и восьми раненых.
В апреле 2023 года автомобилист протаранил толпу людей на фестивале воздушных змеев во Франции. Инцидент произошёл в Берк-сюр-Мер. В результате пострадали 11 человек. Сам водитель получил лёгкие травмы.