Париж, 18 мая, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Вооруженные грабители украли ювелирные изделия на миллионы фунтов стерлингов, ограбив известный магазин Harry Winston в Париже. Об этом сообщило издание Dailymail.

Francois Mori/AP/TASS

Банда напала на магазин около часа дня по московскому времени, вызвав панику вокруг авеню Монтень, недалеко от Елисейских полей.

«Грабители приехали на мотоциклах. Затем две машины, по-видимому, устроили столкновение снаружи, предположительно в качестве отвлекающего маневра. В этот момент воры ворвались в магазин и начали разбивать витрины из армированного стекла», — рассказал собеседник DM.

Отмечалось. что все преступники были в защитных шлемах, чтобы скрыть личность. Они один раз выстрелили в воздух, чтобы напугать людей. В результате налёта никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля 2023 года украшения вынесли из ювелирного магазина в Марселе. Тогда в него ворвались участники беспорядков. Кроме того вандалы ограбили несколько бутиков и оружейный магазин.