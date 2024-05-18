Трое мужчин ограбили ювелирный магазин Harry Winston в центре Париже
Трое мужчин ограбили ювелирный магазин Harry Winston у Елисейских полей в Париже
Париж, 18 мая, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Вооруженные грабители украли ювелирные изделия на миллионы фунтов стерлингов, ограбив известный магазин Harry Winston в Париже. Об этом сообщило издание Dailymail.
Банда напала на магазин около часа дня по московскому времени, вызвав панику вокруг авеню Монтень, недалеко от Елисейских полей.
«Грабители приехали на мотоциклах. Затем две машины, по-видимому, устроили столкновение снаружи, предположительно в качестве отвлекающего маневра. В этот момент воры ворвались в магазин и начали разбивать витрины из армированного стекла», — рассказал собеседник DM.
Отмечалось. что все преступники были в защитных шлемах, чтобы скрыть личность. Они один раз выстрелили в воздух, чтобы напугать людей. В результате налёта никто не пострадал.
Как сообщало ИА Регнум, 1 июля 2023 года украшения вынесли из ювелирного магазина в Марселе. Тогда в него ворвались участники беспорядков. Кроме того вандалы ограбили несколько бутиков и оружейный магазин.