Умерла руководитель пресс-службы сподвижников Президента России
Руководитель пресс-службы сподвижников Президента России скончалась в Москве
Москва, 18 мая, 2024, 17:10 — ИА Регнум. На 73-м году жизни в своей квартире на улице Гримау в Москве умерла руководитель пресс-службы ассоциации социальных сподвижников России и журналист Александра Рудик. Сообщил источник ИА Регнум.
Она скончалась 13 мая. Собеседник агентства сообщил, что смерть не носит криминальный характер.
«Это невосполнимая утрата. Она всегда была позитивным и жизнерадостным человеком, готовым прийти на помощь. Для нее не было преград и задач с которыми она не справилась бы», — рассказала ИА Регнум руководитель федерального оргкомитета проекта «Эстафета поколений» Александра Вилисова.
Рудик родилась в Таганроге. После школы поступила в Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности (ВЗИПП). Активно занималась общественной деятельностью, работала с ветеранами Великой Отечественной войны, занималась развитием истории и культуры Российского казачества.
С самого начала создания организации социальных сподвижников президента в 2021 году Рудик состояла в должности руководителя пресс-службы и занималась работой со средствами массовой информации, вела активную работу с ветеранами, депутатами, народными артистами, сотрудничала со многими ветеранскими организациями России, в числе которых и Московский городской совет ветеранов.
Общественная организация «Ассоциация социальных сподвижников Президента России» занимается помощью ветеранам, занимается развитием транспортной системы, развитием предпринимательской деятельности, укреплением традиционных духовных ценностей страны. В состав президиума входят депутаты, офицеры, ученые. В составе также находятся народный артист СССР композитор Анатолий Полетаев, народный артист России, депутат, внесенный в санкционный список после начала СВО, Николай Бурляев.