Москва, 18 мая, 2024, 17:10 — ИА Регнум. На 73-м году жизни в своей квартире на улице Гримау в Москве умерла руководитель пресс-службы ассоциации социальных сподвижников России и журналист Александра Рудик. Сообщил источник ИА Регнум.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

Она скончалась 13 мая. Собеседник агентства сообщил, что смерть не носит криминальный характер.

«Это невосполнимая утрата. Она всегда была позитивным и жизнерадостным человеком, готовым прийти на помощь. Для нее не было преград и задач с которыми она не справилась бы», — рассказала ИА Регнум руководитель федерального оргкомитета проекта «Эстафета поколений» Александра Вилисова.

Рудик родилась в Таганроге. После школы поступила в Всесоюзный заочный институт пищевой промышленности (ВЗИПП). Активно занималась общественной деятельностью, работала с ветеранами Великой Отечественной войны, занималась развитием истории и культуры Российского казачества.

С самого начала создания организации социальных сподвижников президента в 2021 году Рудик состояла в должности руководителя пресс-службы и занималась работой со средствами массовой информации, вела активную работу с ветеранами, депутатами, народными артистами, сотрудничала со многими ветеранскими организациями России, в числе которых и Московский городской совет ветеранов.

Общественная организация «Ассоциация социальных сподвижников Президента России» занимается помощью ветеранам, занимается развитием транспортной системы, развитием предпринимательской деятельности, укреплением традиционных духовных ценностей страны. В состав президиума входят депутаты, офицеры, ученые. В составе также находятся народный артист СССР композитор Анатолий Полетаев, народный артист России, депутат, внесенный в санкционный список после начала СВО, Николай Бурляев.