Москва, 18 мая, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Подростка, который убил 66-летнюю домработницу в посёлке Первомайское в Новой Москве, 18 мая заключили под стражу на два месяца по решению суда, сообщил Telegram-канал «112».

URA.RU/ТАСС

На опубликованных кадрах видно, как задержанного молодого человека привели в зал суда в наручниках.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), которое произошло в Первомайском. В доме обнаружили тело женщины 1957 года рождения, погибшей от ударов ножом.

Силовики задержали подростка, сообщившего, что это он зарезал женщину — домработницу, с которой у него произошёл конфликт.

Прокуратура Москве сообщила, что, помимо ножевых ранений, на теле женщины экспертиза обнаружила удары предметом, предположительно битой.

По данным телеканала РЕН-ТВ, убийство произошло в доме московского адвоката. Сын юриста нанёс женщине десять ударов, заявив потом на допросе, что не помнит, что сделал.