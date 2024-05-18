Москва, 18 мая, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Успешное наступление российский войск, начавшееся на севере Харьковской области — это только начало, освобождение русских земель от неонацистов продолжится, заявил 18 мая в Telegram-канале первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Наше наступление под Харьковом — это, полагаю, только начало. Уверен, что все исконно русские земли будут освобождены от неонацистов», — написал он.

Парламентарий обвинил киевский режим в превращении Украины в концлагерь. Выбранный властями курс «антиРоссии» привёл страну на грань катастрофы, подчеркнул сенатор. Продолжение этой политики приведёт к тому, что жители всё больших территорий не захотят быть в составе такой Украины, предупредил Джаббаров.

Как передавало ИА Регнум, глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 17 мая сообщил, что российская армия в ходе наступления в северной части региона освободила территорию общей площадью около 200 квадратных километров. Темпы продвижения ВС России вызывали панику в рядах украинской армии, многие дезертируют.

Главком ВСУ Александр Сырский в тот же день заявил, что украинской армии предстоят тяжёлые бои из-за быстрого продвижения российских войск. Он добавил, что наступление началось значительно раньше, чем ожидало украинское командование.

Президент России Владимир Путин 17 мая объяснил, что цель наступления под Харьковом — создание санитарной зоны, которая будет препятствовать обстрелам территории страны украинской армией. Он подчеркнул, что киевский режим, нанося удары по населённым пунктам, вынудил Россию к таким действиям.

Заместитель Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя слова главы государства, отметил, что дальность ракет, переданных Западом Киеву, достигает 550 км, а расстояние от Белгорода до Киева — 429 км. Он не исключил, что санитарная зона на Украине может дойти до Польши или даже дальше.