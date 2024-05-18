Москва, 18 мая, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Динамо» продлил контракт с главным тренером команды Марцелом Личкой. Об этом 18 мая заявил глава совета директоров клуба Дмитрий Гафин.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Марцел Личка

«У нас задача, как и у Марцела, была попасть в тройку. Поэтому ответ про автоматическое продление контракта положительный», — привёл его слова телеканал «Матч ТВ».

Личка возглавил «Динамо» летом 2023 года. Соглашение с чешским тренером было рассчитано на один год с возможностью продления ещё на два сезона при достижении определённых условий.

Как ранее передавало ИА Регнум, «Динамо» одержало победу со счётом 4:1 над самарскими «Крыльями Советов» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги. Московский клуб закрепился на первом месте в турнирной таблице, на счету команды 56 очков после 29 матчей. У ближайшего преследователя, петербургского «Зенита», 51 очков после 28 игр.