Берлин, 18 мая, 2024, 17:23 — ИА Регнум. Мужчина прикрепил российский флаг к дрону и запустил его над зданием Рейхстага в Берлине. Об этом сообщила газета Spiegel. Беспилотник пролетел над восточной стороной здания на высоте около 20 метров. Это произошло ещё 9 мая, но фотографии в социальных сетях появились только недавно. В пресс-службе парламента Германии подтвердили инцидент.

Кадр из видео

Полицейские установили личность мужчины сразу на месте происшествия. Берлинская полиция начала расследование уголовного дела по статье о нарушении Закона о воздушном движении. Запустившего дрон мужчину задержали.

По сообщениям СМИ, задержанный поддерживает российскую спецоперацию на Украине. по данным портала t-online.de, ранее в Потсдаме этот же мужчина нарисовал на башне бывшего здания Ландтага символ «Z», используемый российскими войсками.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3889730" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, в Германии, несмотря на запреты, отпраздновали День Победы. Сотни берлинцев 8 и 9 мая пришли к советским мемориалам в Трептов-парке и Тиргартене, чтобы почтить память героев. Полиция на входах проверяла людей на наличие запрещенной символики и предметов. Кому-то удавалось пронести через кардон «запретную» атрибутику. Посетители оставляли на мемориалах георгиевские ленты.

Также в Берлине несколько сотен человек приняли участие в акции «Бессмертный полк». Они собрались в парке Тиргартен, где возложили цветы к мемориалу советским воинам. Кроме портретов своих родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, люди несли Знамёна Победы. В колоннах участников акции звучали песни военных лет.

Кроме того, в столице Германии в честь Дня Победы провели автопробег со Знаменем Победы. Участники акции провезли влаг по улицам Берлина, установив его в открытом люке на крыше автомобиля.

Полицейские в Берлине задержали десять человек за нарушения установленных правил во время проведения памятных мероприятий по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Полиция Берлина в очередной раз запретила 8 и 9 мая приносить на советские мемориалы в Берлине и близ него советскую и российскую символику, георгиевские ленточки, а также носить военную униформу, петь и проигрывать военные марши и песни. Также запретили демонстрацию символов «Z» и «V».

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова назвала это решение берлинской полиции кощунственным и заявила, что Россия осуждает его.

Посольство России в Германии назвало неприемлемым решение властей Берлина. Дипломаты потребовали полной отмены соответствующих запретов, назвав их дискриминационными и противоречащими духу послевоенного исторического примирения народов России и Германии.