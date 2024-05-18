Москва, 18 мая, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Динамо» одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 4:1.

Александр Вильф/РИА Новости

На 29-й минуте счёт открыл защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна. На 40-й минуте защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков восстановил равновесие.

Во втором тайме футболисты московской команды забили три мяча. Бальбуэна оформил дубль на 58-й минуте. Также отличились полузащитник Бителло на 76-й минуте и нападающий Муми Нгамалё на 93-й.

На сегодняшний день «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 56 очков после 29 матчей. «Крылья Советов» занимают восьмую строчку с 40 очками.

Как передавало ИА Регнум, 11 мая «Динамо» одержало победу над калининградской «Балтикой» в матче 28-го тура РПЛ и вышло на первое место в турнирной таблице чемпионата, обойдя петербургский «Зенит». Встреча завершилась со счётом 3:2. Причём два гола динамовцы забили в добавленное время, победный мяч на счету Нгамалё.

10 мая грозненский «Ахмат» на выезде обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:0 в матче 28-го тура, одержав таким образом пятую подряд победу в чемпионате.