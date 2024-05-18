Киев, 18 мая, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Украинские дальнобойщики вышли на протестную акцию и перекрыли трассу Киев — Одесса из-за вступившего в силу 18 мая закона о мобилизации, сообщило издание «Страна. ua».

Кадр из видео

Протестующие расставили на дороге десятки грузовиков и устроили большую пробку. Водители заявили, что они против нового закона, так как по нему дальнобойщикам, перевозящим грузы в другие страны, не полагается бронь от службы в армии. Водители опасаются, что их будут мобилизовывать во время пересечения границы.

Издание также сообщило о случаях, когда дальнобойщики, выезжая за границу по работе, оставались там. Бывает, что водители бросали фуры на дороге, даже не доставив груз до места назначения.

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Как сообщало ИА Регнум, киевский режим на фоне нехватки желающих отправляться на фронт ужесточил меры по мобилизации. Новый закон, начавший действовать 18 мая, разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте. Также правом выдавать повестки наделили группы оповещения, в которые входят сотрудники полиции, представители местных властей и учебных заведений, руководители предприятий и граждане, не попадающие под мобилизацию.

Мэр Днепропетровска Борис Филатов 16 мая заявил, что из-за ужесточения мер мобилизации может остаться без работников критическая инфраструктура города. При массовом заборе в армию грозит остановка работы общественного транспорта, водоканалы и сектор теплоэнергетики. Мэр призвал пересмотреть категории граждан, которых можно забирать на фронт.