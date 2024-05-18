Москва, 18 мая, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Китае обсуждали инициативу Пекина о глобальной безопасности, заявил 18 мая министр иностранных дел Сергей Лавров на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

Rao Aimin/Global Look Press

«Мы видим большой резон в том, чтобы практическое продвижение идеи об обеспечении глобальной безопасности началось бы с формирования основ евразийской безопасности без всякого евроатлантического налёта», — заявил дипломат.

Как уточнил глава МИД, эту инициативу обсуждали и в составе делегаций, и на встрече в узком составе, и в беседе лидеров двух стран один на один.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Китая в феврале 2023 года опубликовало концепцию инициативы по глобальной безопасности, основанную на предложениях, выдвинутых председателем КНР Си Цзиньпином. Инициатива направлена на устранение коренных проблем международных конфликтов, улучшение управления в области глобальной безопасности, поощрение совместных международных усилий по обеспечению стабильности и определенности в нестабильную и меняющуюся эпоху.

Путин в видеообращении к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, 24 апреля заявил, что Россия готова тесно сотрудничать в обеспечении глобальной безопасности. Глава государства подчеркнул, что Россия готова к тесному взаимодействию с партнёрами для формирования нового, отвечающего интересам большинства стран многополярного мироустройства.

Лавров 9 апреля заявил, что Россия и Китай договорились начать диалог по евразийской безопасности.