Москва, 18 мая, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Сергей Лавров уверен, что Россия отстоит свои позиции в отношениях с Западом и по ситуации на Украине. Об этом он заявил на XXXII Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ Сергей Лавров

«Свои интересы на украинском, на западном и европейском направлениях Россия, нет сомнений, отстоит. Это, по большому счету, понимают в мире практически все иностранные коллеги, с которыми приходится общаться», — сказал глава российской дипломатии.

По словам министра иностранных дел, острая фаза внешнеполитического противостояния России и Запада находится в полном разгаре. Особенным рвением, по мнению Лаврова, выделились европейские страны. Запад использует миф о мнимой российской угрозе для наращивания гонки вооружений, добавил министр

Как сообщало ИА Регнум, 22 января Лавров утверждал, что Запад на Украине ведёт циничную войну с Москвой с целью «поставить её на место». Он отметил, что США и другие страны, не желая терять жизни собственных солдат, продолжают предоставлять оружие Киеву. При этом те же Штаты 90% военного бюджета для Киева используют на развитие собственной военно-промышленной отрасли и обновление вооружений. На Украине же утилизируют старую технику, добавил министр.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявлял, что Европа не сможет диктовать Москве свою волю и выстроить архитектуру безопасности без российской стороны и тем более против неё. Для России будет принципиально, чтобы архитектура безопасности в Европе отвечала интересам Москвы. Дипломат предположил, что агрессивная политика Североатлантического альянса в отношении России приведет к полной деградации военно-политической обстановки на Западе.