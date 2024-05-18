Москва, 18 мая, 2024, 14:59 — ИА Регнум. Россия готова вести диалог с Западом по стратегической стабильности и обсуждать все проблемы, но только на равных, заявил 18 мая министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе заседания XXXII Ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике.

Ye Pingfan/Global Look Press

«Мы остаемся открытыми, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности. Но не с позиции силы, не с позиции собственной исключительности, а только на равных и при уважении интересов друг друга», — сказал он.

Дипломат напомнил, что президент России Владимир Путин ранее говорил об открытости к диалогу.

Лавров также заявил, что военно-политическое противостояние России и Запада находится в острой фазе. Больше всего антироссийская риторика звучит в странах Европы, добавил министр.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в январе в ходе встречи с военнослужащими назвал Запад полноценным противником Москвы. Он указал на то, что западные элиты уже не скрывают планов раздробить Россию. Несмотря на это, Россия быстрее разберётся с Западом, чем он осуществит задуманное, добавил глава государства.

7 мая Путин в ходе инаугурации после переизбрания подчеркнул, что Россия открыта к диалогу со всеми, но на равных и при условии взаимного уважения, но страны Запада делают свой выбор. При этом большинство стран в мире видят в России надёжного и честного партнёра, отметил президент.