В Грузии обвинили Литву, Эстонию и Исландию во вмешательстве в дела страны
Тбилиси, 18 мая, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Выступление глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии на антиправительственном митинге в Тбилиси против закона об иноагентах было попыткой вмешательства во внутренние дела Грузии, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили 18 мая журналистам.
«Они выступили на устроенном оппозицией митинге. Как это называется, если не оскорбительное вмешательство во внутриполитические дела нашей страны? Что это, если не оскорбление?» — сказал он.
Гарибашвили назвал неприемлемым участие главы МИД иностранного государства в митинге. Это нарушает неписанные красные линии, подчеркнул политик. Он возмутился тем, что подобные действия происходят на фоне заявлений о дружбе с Грузией. Председатель «Мечты» задался вопросом, как бы в Литве, Эстонии и Исландии отреагировали на выступление у себя на оппозиционных акциях грузинских политиков.
Как сообщало ИА Регнум, парламент Грузии 14 мая принял в третьем финальном чтении законопроект о иноагентах, внесённый на рассмотрение «Грузинской мечтой». Документ основан на американском законе и вводит обязательную регистрацию организаций, получающих более 20% доходов из-за рубежа. Им также предписали каждый год отчитываться о финансовой деятельности.
Против законопроекта выступили прозападные оппозиционные партии, НКО, получающие финансирование из стран Запада, и их сторонники. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, родившаяся во Франции и приехавшая в Грузию в 2003 году, также не согласна с инициативой. Она заявила, что наложит вето на законопроект. «Мечта» планирует преодолеть вето в ходе нового голосования в парламенте.
Также категорически против принятия в Грузии закона об иноагентах выступили западные страны. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 14 мая заявила, что Вашингтон готов фундаментально пересмотреть отношения с Тбилиси, если закон начнет действовать в том виде, в котором он принят.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя участие в антиправительственном митинге глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии, заявил, что за протестами в Тбилиси стоят агенты США. Он назвал ситуацию в Грузии схожей с той, что была на Украине в 2014 году, когда в Киеве был «майдан». Дипломат также надеется, что грузинские власти учтут уроки прошлого.