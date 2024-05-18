Тбилиси, 18 мая, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Выступление глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии на антиправительственном митинге в Тбилиси против закона об иноагентах было попыткой вмешательства во внутренние дела Грузии, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили 18 мая журналистам.

Zurab Tsertsvadze/AP/TASS

«Они выступили на устроенном оппозицией митинге. Как это называется, если не оскорбительное вмешательство во внутриполитические дела нашей страны? Что это, если не оскорбление?» — сказал он.

Гарибашвили назвал неприемлемым участие главы МИД иностранного государства в митинге. Это нарушает неписанные красные линии, подчеркнул политик. Он возмутился тем, что подобные действия происходят на фоне заявлений о дружбе с Грузией. Председатель «Мечты» задался вопросом, как бы в Литве, Эстонии и Исландии отреагировали на выступление у себя на оппозиционных акциях грузинских политиков.

Как сообщало ИА Регнум, парламент Грузии 14 мая принял в третьем финальном чтении законопроект о иноагентах, внесённый на рассмотрение «Грузинской мечтой». Документ основан на американском законе и вводит обязательную регистрацию организаций, получающих более 20% доходов из-за рубежа. Им также предписали каждый год отчитываться о финансовой деятельности.

Против законопроекта выступили прозападные оппозиционные партии, НКО, получающие финансирование из стран Запада, и их сторонники. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, родившаяся во Франции и приехавшая в Грузию в 2003 году, также не согласна с инициативой. Она заявила, что наложит вето на законопроект. «Мечта» планирует преодолеть вето в ходе нового голосования в парламенте.

Также категорически против принятия в Грузии закона об иноагентах выступили западные страны. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер 14 мая заявила, что Вашингтон готов фундаментально пересмотреть отношения с Тбилиси, если закон начнет действовать в том виде, в котором он принят.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя участие в антиправительственном митинге глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии, заявил, что за протестами в Тбилиси стоят агенты США. Он назвал ситуацию в Грузии схожей с той, что была на Украине в 2014 году, когда в Киеве был «майдан». Дипломат также надеется, что грузинские власти учтут уроки прошлого.