Бишкек, 18 мая, 2024, 14:40 — ИА Регнум. После ночных беспорядков в Бишкеке за помощью к медикам обратились 29 человек. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе минздрава Киргизии.

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«15 человек были доставлены в Городскую больницу скорой помощи и Национальный госпиталь, остальным была оказана помощь на месте», ― уточнили в ведомстве.

На утро 18 мая в больнице находились два пациента с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Состояние больных врачи оценивают как относительно удовлетворительное. Одну пострадавшую после оказания медицинской помощи выписали на амбулаторное лечение.

Ещё 12 пострадавших госпитализировали в Национальную больницу с различными травмами. 11 из них получили амбулаторное лечение.

Министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев посетил отделение челюстно-лицевой хирургии нацгоспиталя, где находится пострадавший гражданин Пакистана, которому диагностирован перелом челюсти. Пациента готовят к операции.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая стало известно, что 13 мая во дворе одного из хостелов в Бишкеке иностранцы устроили драку с местными жителями, часть из которых пострадали. После происшествия милиция задержала троих иностранцев. Они извинились перед местными жителями.

17 мая в центре города собралась толпа. Граждане Киргизии, недовольные действиями иностранцев, попытались прорвать милицейский кордон. По данным портала 24. kg, милиция задержала приблизительно 10 человек.

Позднее в пресс-службе МВД Киргизии заявили, что ситуация в Бишкеке стабилизировалась и находится под полным контролем правоохранительных органов. Милиция организовала патрули и работает в усиленном режиме. С гражданами проводят разъяснительную работу. Движение автотранспорта на всех улицах города полностью восстановили.