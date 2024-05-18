Магас, 18 мая, 2024, 14:53 — ИА Регнум. В Ингушетии на 73,6% выполнены объемы посевной кампании. Об этом сообщил 17 мая министр сельского хозяйства республики Магомед-Башир Гагиев в ходе рабочей встречи с главой Ингушетии Магомедом-Али Калиматовым.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Стадо овец

По данным министра, для ярового сева было подготовлено 42,6 тысячи гектаров, и на сегодняшний день засеяно уже 31 363 гектара. Озимые культуры занимают 29,2 тысячи гектаров, и для обеспечения их роста и развития проведены все необходимые агротехнические мероприятия. Для сохранения темпов проведения весенних полевых работ задействовано 600 единиц техники.

Федеральный центр продолжает оказывать региону помощь. Так, в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства» с начала года поддержкой воспользовались триста сельхозпроизводителей республики. По словам главы региона Махмуда-Али Калиматова, этл положительно сказалось на развитии отрасли в Ингушетии. Речь в данном случае идет о сумме более 222 млн рублей, что составляет 48% от общего объема субсидий по госпрограмме, запланированного на 2024 год.

Согласно данным Минсельхоза Ингушетии, на поддержку региональных сельхозтоваропроизводителей в качестве единой субсидии было направлено 177 млн рублей — это 70% от указанной суммы. Наибольшее внимание было семейным грантам — на эту категорию пришлось 63,1 млн рублей, 23 млн рублей (100%) — на содержание овец, 12,6 млн рублей (100%) — убой овец на мясо, 52,6 млн рублей (90%) — на производство молока, 25,8 млн рублей (100%) — на агротехнические мероприятия.

Также 26,4 млн рублей (100%) государственной поддержки получили мероприятия по мелиорации, 11,3 млн рублей (100%) на реализацию зерновых культур и 7,6 млн рублей (26%) на стимулирование производства овощей и картофеля.

«Мы должны понимать, что такой значительный объем инвестиций в развитие сельского хозяйства — важный шаг для обеспечения продовольственной безопасности региона и улучшения благосостояния сельских жителей», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

Достойные результаты в Ингушетии демонстрирует и госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий». Через муниципальные образования получилось освоить 26,4 млн рублей. Средства были направлены на благоустройство сел, создание их современного облика, а также жилищное строительство для специалистов на селе.