Киев, 18 мая, 2024, 14:35 — ИА Регнум. На Украине ограничили любые действия с автомобилями, поставленными на учёт в военкоматах. Их владельцам запретили перемещать машины, продавать, сдавать в аренду или оставлять под залог. Об этом 18 мая сообщила «Судебно-юридическая газета».

Frank Molter/Global Look Press

Отмечается, что нововведение касается всех собственников автомобилей, независимо от пола и возраста. Такие транспортные средства разрешили только передавать Вооружённым силам Украины и другим военным формированиям.

Отправлять такие транспортные средства в другие области можно только после уведомления военкомата о месте нахождения нахождения машин и на срок не более одного месяца.

Также в случае мобилизации предприятия, учреждения и организации обязали обеспечивать доставку транспортных средств и техники на сборные пункты и в воинские части. Сроки и места назначения будут указывать в специальном наряде.

Порядок изъятия автомобилей должно ещё утвердить правительство. За нарушение закона предусмотрят штраф ― до 59,5 тыс. гривен (около $1,5 тыс.) для бизнесменов, до 22,5 тыс. гривен (около $570) ― для граждан.

Как сообщало ИА Регнум, с 18 мая на Украине вступил в силу закон об усилении мобилизации. Он установил новые требования к военнообязанным и сводит к минимуму их права. Документ глава киевского режима Владимир Зеленский подписал 16 апреля. 8 мая Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации осуждённых в ВСУ.

Согласно закону, всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет обязали всегда иметь при себе военный билет. Без него гражданам ограничат представление консульских услуг за рубежом.

Мужчины в возрасте от 25 до 55 лет, получившие инвалидность второй и третьей группы после начала спецоперации, должны пройти повторную медицинскую комиссию. Военкоматы, с учётом ряда ограничений, получили право конфисковывать у граждан транспортные средства для нужд ВСУ.

17 мая Зеленский подписал закон, который позволит мобилизовывать в ряды ВСУ заключённых в обмен на условно-досрочное освобождение. При этом добровольному призыву не будут подлежать осуждённые за преступления против основ национальной безопасности, убийства, сексуальное насилие, педофилию и ДТП со смертельным исходом, совершённые под действием алкоголя или наркотиков.

Кроме того, сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военкомат. — Прим. ред.) получили право раздавать повестки круглосуточно. Их разрешили вручать военнообязанным по месту проживания, работы, учёбы, в общественных местах, общественных сооружениях, местах массового скопления людей, на блокпостах и пунктах пропуска через границу. Право на раздачу повесток, кроме военкомов, получили группы оповещения.

Если повестку отправили по почте, но получатель не проживает по задекларированному им адресу, он всё равно будет считаться оповещённым о вызове в военкомат.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот закон актом геноцида украинцев. Дипломат сравнила методы киевского режима с теми, что применяло руководство нацистской Германии.