Москва, 18 мая, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Украина из чувства безысходности обратилась к США с просьбой снять ограничения на использование оружия и разрешить наносить удары по территории России. Такое мнение выразил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Klaus-Dietmar Gabbert/Global Look Press

«Чувство безысходности довлеет в Киеве сейчас», — заявил сенатор в разговоре с «Лентой. ру».

По его словам, ничего конструктивного и чего-то более реалистичного от киевского режима ждать не приходится. Там всё чаще звучат бредовые идеи по эскалации противостояния с Россией, добавил он.

Карасин также обратил внимание на то, что скоро заканчивается законный срок пребывания на посту главы киевского режима Владимира Зеленского.

Как сообщало 18 мая ИА Регнум, Киев на прошлой неделе обратился к администрации президента США Джо Байдена с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России. Запрос поступил на фоне успехов российской армии в Харьковской области.

Издание Politico сообщило, что ряд депутатов Верховной рады прибыли в Вашингтон, чтобы попытаться убедить Конгресс США разрешить ВСУ наносить удары по России американским оружием якобы для уничтожения военных складов.

Российские власти неоднократно заявляли о прямом вовлечении в конфликт с Россией стран коллективного Запада во главе с США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 апреля заявил, что Москва пока не видит никаких предпосылок со стороны Украины для переговоров.