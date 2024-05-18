Палестина, 18 мая, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Группировка боевого крыла палестинского движение ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» заявила, что в результате атаки близ города Рафах её члены убили 15 израильских военнослужащих. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале движения.

Tsafrir Abayov/AP/TASS

Отмечается, что члены группировки с помощью противопехотного устройства атаковали дом, где засело большое количество солдат. После атаки радикалы штурмом взяли взорванное здание и вступили в ближний бой с оставшимися бойцами, используя пулеметы и гранаты.

По утверждению членов группировки, атаку совершили в районе Эт-Танур, расположенном к востоку от Рафаха.

Израильская армия пока эти сообщения не комментировала.

Как сообщало ИА Регнум, 7 мая стало известно о начале военной операции в Рафахе. В восточной части города Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию с целью уничтожить террористов и инфраструктуру ХАМАС в определённых районах. ЦАХАЛ призвала жителей восточного района Рафаха эвакуироваться.

10 мая Израиль нанёс новые артиллерийские удары по Рафаху на юге сектора Газа, передавало агентство Agence France-Presse.

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что Вашингтон прекратит вооружённую поддержку Тель-Авива в случае начала операции в Рафахе на юге сектора Газа.