Штат Невада, США, 18 мая, 2024, 20:30 — ИА Регнум. Проведённый на подземном полигоне в штате Невада эксперимент нацелен исключительно на подтверждение надёжности имеющихся у США ядерных боеприпасов. В Но это вовсе не означает, что США не усиливают свой ракетно-ядерный потенциал. Такими мнением поделился с ИА Регнум главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя сообщения о проведённом США специальном (субкритическом) эксперименте в подземной лаборатории на ядерном полигоне в штате Невада.

Министерство энергетики США

Аналитик отметил, что сами по себе подобные испытания не запрещены никакими международными договорённостями. В России проводили аналогичные испытания.

«Проводят и американцы. Цель этих испытаний — подтверждение надёжности ядерных боеприпасов, их конструкции, моделирование всех процессов взрыва, но без подрыва собственно ядерного боевого заряда. Нового производства практически нет, боеголовки хранятся, модернизируются. Но нужны гарантии, что при подрыве произойдёт цепная реакция», — прокомментировал Коротченко.

По его словам, в самом факте произошедшего сложно найти некий внятный внешнеполитический подтекст. Не говоря уже об эскалации гонки вооружений. Скорее осуществлённые на днях в Неваде взрывы носят сугубо технический смысл.

Однако этот факт, как заметил Коротченко, не должен вводить в заблуждение: США вовсе не отказываются от усиления своего ракетно-ядерного потенциала. Администрация президента Джо Байдена намерена в ближайшие 20 лет выделить на модернизацию стратегической триады 2 трлн. долларов. Основные направления этой работы — совершенствование состава и количественных характеристик ядерных сил, а также совершенствование интеграции ядерного арсенала и сил общего назначения для их совместного боевого применения.

США провели на днях субкритический эксперимент в подземной лаборатории на ядерном полигоне в штате Невада, в районе Лос-Аламоса. Об этом сообщило Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) Министерства энергетики США. Как уточнило ведомство, испытания в Главной подземной лаборатории субкритических экспериментов (PULSE), ставшие первым экспериментом в серии Nimble, прошли успешно.

В NNSA отметили, что подобные субкритические эксперименты, подразумевающие детонирование взрывчатки вокруг радиоактивного материала без достижения критической массы и начала цепной реакции, проводятся для сбора информации о состоянии, эффективности и заявленных технических характеристиках ядерных боеголовок США без проведения подземных ядерных испытаний.

Как передавало ИА Регнум, ранее помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт в интервью Arms Control Association заявила, что Соединённые Штаты не заинтересованы в возобновлении ядерных испытаний и не считают их необходимыми. Также Вашингтон, по её словам, не планирует вносить на ратификацию в верхнюю палату конгресса Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Также ранее сообщалось, что в США впервые с 1989 года возобновляется производство ключевых компонентов «начинки» для ядерных боеголовок, плутониевых сердечников. Об этом на слушаниях в конгрессе в апреле заявила глава NNSA Джилл Хруби.

Администрация Джо Байдена, как заметила британская Independent, запросила на разработку вооружений в общей сложности 18,8 млрд долларов (на 10% больше, чем годом ранее). Почти треть от этой суммы — 5,6 млрд долларов — касается модернизации вооружений в интересах ядерной триады (стратегические бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные лодки, способные нести ядерные вооружения).