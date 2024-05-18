Москва, 18 мая, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Художественного руководителя Российского академического молодежного театра Алексея Бородина 17 мая госпитализировали в больницу с воспалением лёгких. Об этом сообщила «Российская газета».

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Алексей Бородин

«Алексей Владимирович со вчерашнего дня находится под наблюдением врачей в больнице, но с театром на связи», — сказал собеседник газеты.

Ранее сам народный артист РСФСР сообщил журналистам, что попал в больницу с воспалением лёгких.

С 1989 года Бородин является художественным руководителем Центрального детского театра, ныне — Российского академического молодежного театра (РАМТ) в Москве. Он родился 6 июня 1941-го в Китае. В 1950-м его семья переехала в СССР. Бородин поступил в ГИТИС и в 1968 году окончил его по специальности «режиссер драматического театра».

Как сообщало ИА Регнум, 8 мая с подозрением на пневмонию госпитализировали пародиста и телеведущего Юрия Аскарова. Как рассказал сам пародист, 7 мая ему стало тяжело дышать, а также поднялась температура. После этого 47-летнего артиста госпитализировали в инфекционное отделение, где начали проводить необходимые исследования.

30 апреля певцу Денису Майданову стало плохо в московском театре после приёма лекарств. Артист на ногах переносил пневмонию, у него случился приступ острой аллергии от принятых препаратов.