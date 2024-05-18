Бухарест, 18 мая, 2024, 13:34 — ИА Регнум. Шедшее под флагом Танзании судно Mohammad-Z затонуло в Чёрном море в 26 морских милях от румынского города Сфынту-Георге. Об этом сообщила румынская морская администрация.

Константин Сазончик/ТАСС

Отмечается, что сигнал тревоги получили около 4:00 утра. К месту происшествия направили два корабля пограничной полиции и два находившихся поблизости торговых судна.

Экипаж Mohammad-Z состоял из 11 человек, девять из которых — граждане Сирии, ещё двое — Египта.

Восемь человек спас экипаж торгового судна Michel, которое находилось ближе других к месту катастрофы. Поиски ещё трёх — сирийских граждан — продолжаются.

Румынская морская администрация отметила, что причина крушения пока неизвестна. С целью выяснения причин и обстоятельств происшествия проведут расследование.

Как передавало ИА Регнум, более 90 человек погибли в результате крушения рыболовецкого судна у побережья Мозамбика. Самодельная лодка не была предназначена для перевозки людей. На судне было около 130 человек, оно направлялось к небольшому острову у берегов Мозамбика.

В марте 368-метровый контейнеровоз, шедший под флагом Гонконга, столкнулся с кранами в международном порту Коджаэли на западе Турции. Пострадавших не было. Из-за инцидента несколько контейнеров упали с судна в воду.