Штат Невада, США, 18 мая, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки 14 мая провели субкритическое испытание на ядерном полигоне в штате Невада. Об этом сообщило Национальное управление ядерной безопасности (NNSA) при минэнерго США.

Rüdiger Schrader/Global Look Press

В ведомстве добавили, что эксперимент, как и предшествовавшие ему 33 субкритических эксперимента, провели в соответствии с добровольно объявленным мораторием на ядерные взрывные испытания, которого США придерживаются с 1992 года.

В ходе него специалисты получили данные о поведении материалов, используемых в ядерных боеголовках. Их планируют использовать для улучшения симуляционной модели, которая применяется для верификации безопасности, надёжности и эффективности американского ядерного арсенала.

«В ходе испытания не образовалась самоподдерживающаяся сверхкритическая цепная реакция», ― отметили в ведомстве.

В NNSA заявили, что испытания в Главной подземной лаборатории субкритических экспериментов (PULSE) на объекте национальной безопасности в Неваде прошло успешно. Этот эксперимент стал первым в серии Nimble, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября прошлого года министерство энергетики США сообщило о проведении химических подземных испытаний на полигоне в Неваде, на котором ранее проводились испытания ядерного оружия. В ходе испытаний использовали химические взрывные вещества высокой мощности и радиоизотопные индикаторы. По утверждению американского ведомства, их провели в рамках действий США по нераспространению ядерного оружия и якобы для снижения глобальных ядерных угроз.

Это произошло в тот же день, когда Госдума приняла законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В МИД подчеркнули, что отмена российской стороной ратификации ДВЗЯИ не означает, что Москва намерена проводить ядерные испытания. Отзыв ратификации происходит по принципу взаимности.

Глава МИД Сергей Лавров 26 октября заявил, что Россия продолжает проверять факты в связи с недавними подземными испытаниями на полигоне в штате Невада, однако на данный момент нарушений не выявили.

Помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Мэллори Стюарт 23 апреля сообщил, что США не заинтересованы в ядерных испытаниях и считают, что в них нет необходимости.

Замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что Россия остаётся привержена мораторию на ядерные испытания, а сохранение этой линии зависит от действий США.