Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 18 мая, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Агрессивная мартышка терроризирует жителей Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае, сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

«На прохожих в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края нападает мартышка», — говорится в сообщении.

Как отметили очевидцы, хозяева обезьяны не спешат забрать её домой. Местные жители уже обратились в экстренные службы.

На кадрах, сделанных очевидцами, видно, как мартышка спокойно разгуливает по улице. Заметив человека, она перешла в нападение.

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Как сообщало ИА Регнум, летом 2022 года жители Магнитогорска в Челябинской области увидели гуляющую обезьяну на улицах города. При попытке её поймать несколько человек пострадали. После этого полиция призвала жителей не пытаться самостоятельно поймать обезьяну, а сообщить незамедлительно в полицию.

В том же году в японском городе Огори дикая обезьяна за две недели напала на десять человек. Так, обезьяна открыла дверь в квартиру на первом этаже и поцарапала ногу четырехлетней девочки, затем напала на ещё двух человек, находившихся поблизости. Кроме того, она проникла в местный детский сад. После серии нападений местная полиция расставила ловушки и призвала жителей не оставлять окна открытыми.