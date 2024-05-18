Нью-Йорк, США, 18 мая, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Министерство обороны США намерено создать систему средств, способную защищать американские спутники в космосе и атаковать аппараты других стран в случае конфликта, сообщила 17 мая газета The New York Times со ссылкой на источники из Пентагона.

U.S. Air Force

«Пентагон спешит расширить свои возможности для ведения войны в космосе, убеждённый, что быстрое продвижение Китая и России в космической отрасли представляет собой растущую угрозу», — говорится в публикации.

Авторы статьи отметили, что подробности этой программы засекречены, но представители минобороны всё чаще признают, что поле битвы всё больше сдвигается в космос. Ведомство отказывается от концепции использования спутников только для слежения за поверхностью Земли и хочет иметь средства поражения космических объектов.

«Мы должны защитить наши космические возможности, а также иметь возможность не допустить враждебного использования противником своих космических возможностей», — процитировало издание генерала Ченса Зальцмана.

Издание также указало на заявление помощника министра обороны по космической политике Джона Пламба о неизбежной милитаризация космоса. Как отметило NYT, ряд представителей Пентагона потребовали скорейшего размещения вооружений в космосе. Ведомство намерено к 2026 году добиться превосходства в космосе во всех сферах.

По информации газеты, в планах у США создать систему, состоящую из комических и наземных элементов. Американские спутники, согласно новой концепции, должны иметь средства подавления космических объектов противника способами, которые используют военно-морские силы или авиация.

Издание также сообщило об обсуждениях секретной программы X-37B, предполагающей запуск беспилотного космического челнока. Предполагается, что его хотят снарядить вооружением.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что в космосе есть квазигражданские спутники, запущенные западными странами, которые в реальности выполняют военные задачи в конфликтах. Такие объекты являются законной целью для удара, отметил он. Их использование как минимум вызывает вопросы в контексте Договора о космосе от 1967 года, предусматривающем исключительно мирное использование космоса, напомнил дипломат.

Пламб в апреле 2024 года заявлял о намерении Пентагона нарастить сотрудничество с частными компаниями в сфере развития возможностей армии в космосе на случай военных конфликтов. Минобороны подготовило для этого программу «Стратегия по интеграции коммерческих космических структур». Документ предполагает интеграцию частных фирм в военную структуру до начала конфликта.