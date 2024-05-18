Москва, 18 мая, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев 18 мая сообщил о планах возродить группу Serebro в новом составе.

Aleksey Trishin/Global Look Press Группа Serebro

«Перезапускаем <…> Сегодня отвечу на вопросы про девочек и про проект», — написал продюсер в Telegram-канале.

Пока имена новых солисток продюсер держит в секрете. Ранее Фадеев рассказывал, что нашёл двух участниц и ищет последнюю.

Российская женская поп-группа просуществовала с 2006 по 2019 год. Дебютное выступление группы в составе Елены Темниковой, Ольги Серябкиной и Марины Лизоркиной состоялось в финале конкурса «Евровидение-2007», где коллектив занял третье место с песней «Song #1». В 2022 году группе могло бы исполниться 15 лет. Темникова пробыла в группе с 2006 по май 2014 года, Серябкина с 2006 по февраль 2019 года, а Лизоркина с 2006 по июнь 2009 года.

За все годы существования группы через Serebro прошли 11 солисток. Помимо первых трёх солисток, участницами группы были Анастасия Карпова, Дарья Шашина, Полина Фаворская, Екатерина Кищук, Татьяна Моргунова. В последний состав музыкальной группы вошли Ирина Титова, Марианна Кочурова, Елизавета Корнилова.

В октябре 2019 года Фадеев расторг контракты со всеми артистами, включая участниц группы Serebro. Он объявил, что перезапуска группы «Серебро» не будет.

Музыкальная группа в разных составах записала три студийных альбома: «ОпиумRoz» (2009 год), «Mama Lover» (2012 год) и «Сила трёх» (2016 год). Среди самых популярных композиций выделяют: «Song #1», «Скажи, не молчи», «Дыши», «Опиум» и «Мама Люба».