Новороссийск, Краснодарский край, 18 мая, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Энергоснабжение жителей Новороссийска, нарушенное 18 мая из-за возгорания на подстанции «Кирилловская», восстановили. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Александр Река/ТАСС

«Энергоснабжение восстановлено, абоненты перезапитаны», — проинформировали власти.

Ранее из-за пожара на подстанции произошло отключение энергоснабжения. Как передавал оперштаб, света лишились 26 тысяч человек.

Порядка 20 тысяч абонентов переподключили оперативно. В Новороссийском внутригородском районе ситуация была более сложная.

Как сообщало ИА Регнум, 17 мая авария на подстанции произошла в Севастополе. На территорию упали обломки сбитого беспилотного летательного аппарата, из-за чего отключилась часть оборудования.

13 мая загорелась подстанция под Липецком. Российские военные подавили беспилотники, после чего огнеборцы приступили к ликвидации возникшего возгорания на территории электроподстанции.