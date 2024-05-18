Москва, 18 мая, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Получивший двойной перелом лицевых костей черепа вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Владислав Тороп успешно перенёс операцию. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба команды.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Владислав Тороп

«Накануне поздно вечером успешно завершилась операция по восстановлению скуло-орбитального комплекса и верхней челюсти, которая длилась около трёх часов», — сообщили в клубе.

Отмечается, что Тороп ещё пробудет в больнице от трёх до пяти дней, он чувствует себя хорошо.

Как передавало ИА Регнум, 15 мая Тороп получил травму в результате столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом во время матча финала пути РПЛ Кубка России. У него диагностировали двойной перелом лицевых костей черепа и сотрясение мозга.

На замену Торопу вышел Владимир Шайхутдинов, для которого этот матч стал дебютным. Основное время встречи завершилось со счётом 0:0, но «Зенит» победил в серии пенальти. В суперфинале Кубка России «сине-бело-голубые» сыграют с калининградской «Балтикой».