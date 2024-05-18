Киев, 18 мая, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг призыв президента Франции Эммануэля Макрона к олимпийскому перемирию в период летних Олимпийских игр в Париже.

Panoramic/Global Look Press

В интервью Agence France-Presse Зеленский заявил, что Киев не верит в подобную идею. Он добавил, что в телефонном разговоре с французским лидером поинтересовался, кто может гарантировать, что Россия не воспользуется этим, чтобы ввести войска на территорию Украины.

«[Украина] против любого перемирия, которое играет на руку врагу», ― сказал глава киевского режима.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта французский лидер заявил, что попросит Россию установить режим прекращения огня на время проведения Олимпийских игр в Париже.

Президент России Владимир Путин заявил, что не знает о подобном предложении французского коллеги. При этом он подчеркнул, что Москва готова рассмотреть любые вопросы, но прежде всего будет исходить из своих интересов и ситуации в зоне спецоперации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что инициатива о перемирии в украинском конфликте, включая идею французского лидера, усложняет намерение Киева перевооружиться и перегруппироваться, получив паузу.

При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Макрон на деле докажет, что действительно хочет перемирия, когда прекратит поставки оружия ВСУ.

В инициативой об олимпийском перемирии в отношении всех вооружённых конфликтов Макрон выступил 15 апреля. Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Бывший посол России во Франции Александр Орлов, в свою очередь, назвал инициативу Макрона об олимпийском перемирии одной из его оплошностей, напомнив, что Международный олимпийский комитет не допустил Россию к участию в Олимпиаде.

Путин в Харбине в ходе визита в Китай 17 мая назвал идею олимпийского перемирия правильной. Однако, по его словам, чтобы требовать что-то от России, спортивные чиновники сами должны следовать правилам олимпизма.