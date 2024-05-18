Москва, 18 мая, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Арбитражный суд Московской области признал по требованию ФНС перевод за рубеж денег за оставшиеся в России товары IKEA безнравственным, сообщил 18 мая «Коммерсантъ».

Sam Greenhalgh

«ФНС расценила это как сделку, совершенную с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности», — говорится в материале.

Так, согласно ст. 169 Гражданского кодекса, подобного рода сделка признаётся ничтожной и позволяет суду взыскать в доход государства всё полученное по ней сторонами, действовавшими умышленно.

Суд 16 мая опубликовал решение о взыскании с российской структуры IKEA ООО «Торг» 12,9 млрд рублей в пользу российского государства. В феврале ФНС подала иск об оспаривании сделки по перечислению этих средств в пользу аффилированной с «Торгом» ирландской Fami Limited. В конце апреля суд удовлетворил иск.

По данным газеты, после ухода IKEA из России в 2022 году товарные запасы у «Торга» выкупил «Яндекс Маркет».

Как сообщало ИА Регнум, шведский мебельный производитель IKEA ушёл из Россию. Порядка 10 тыс. сотрудников компании из 12 тысяч работающих в России уволили. В сентябре 2022 года заводы компании возобновили работу в рамках предпродажной подготовки. В феврале 2023 года владелец сети IKEA Ingka Group начала искать покупателей на недвижимость в России. По подсчётам, общая площадь принадлежащих компании торговых центров составляет 2,3 млн кв. м, а арендные площади ― 1,8 млн кв. м.

Согласно данным Роспатента, IKEA сохранила возможность вернуться на российский рынок. Компания продлила срок действия права на собственный товарный знак до 2033 года.

Президент России Владимир Путин 16 июня 2023 года на полях ПМЭФ назвал заметным событием замещение зарубежных компаний. Он подчеркнул, что под многими иностранными брендами давно продавали продукцию, произведённую на российских мощностях. При этом власти никогда никого не выгоняли с российского рынка. Кроме того, отечественный бизнес сразу «перехватил» ниши, освобождённые западными компаниями.

Многие иностранные компании, несмотря на оказываемое на них со стороны западных чиновников давление, хотят продолжать работу в России, а их общее число не только не сокращается, но даже растёт. Так, по данным The Washington Post, 90% западных компаний, несмотря на обещание уйти из России после начала конфликта на Украине в 2022 году, продолжили работать в стране.