Москва, 18 мая, 2024, 13:10 — ИА Регнум. В столичном районе Выхино-Жулебино мужчина напал на сотрудницу в отделении банка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Кадр из видео

На опубликованных ведомством кадрах видно, как мужчина в маске и с капюшоном на голове поднялся по ступеням к внутренней двери банка на улице Генерала Кузнецова. Когда дверь открылась, от втолкнул сотрудницу внутрь и стал угрожать ей пистолетом, придерживая за руку. Он заставил женщину провести его в один из кабинетов, где начал рыться в тумбочках и искать что-то на столе.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3889659" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

«Рано утром мужчина зашел в отделение кредитной организации, расположенной на ул. Генерала Кузнецова, где напал на сотрудницу, ударил ее по голове и прошел в помещение кассы», — заявили в пресс-службе прокуратуры.

Там отметили, что дело взяла на контроль Кузьминская межрайонная прокуратура. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства произошедшего, а также личность подозреваемого.

Как сообщало ИА Регнум, в аэропорту Сочи полиция задержала подозреваемого в краже денег и драгоценностей из банка в Санкт-Петербурге на сумму свыше 1 млрд рублей. Им оказался житель Молдавии, который пытался покинуть страну. Злоумышленник незаконно проник в хранилище в период с 7 по 15 марта. Обойтись без оружия и угроз ему помогли современные технологии, с помощью которых он попадал в хранилище и вскрывал ячейки. Украденные деньги и ювелирные изделия сотрудники полиции нашли на съёмной квартире в Люберцах.

В ноябре 2023 года полиция возбудила уголовное дело после вооруженного нападения у банка в центре Москвы с хищением около 300 млн рублей. У банка на Пресненском валу неизвестные на автомобиле подъехали к курьерам, которые несли деньги, открыли стрельбу, после чего похитили всю сумму и скрылись.