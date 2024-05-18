* — экстремистская и террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Рим, 18 мая, 2024, 10:54 — ИА Регнум. В Италии обнаружили могилу 27-летнего наёмника Бенджамина Джорджо Галли, который воевал за украинскую группировку «Правый сектор» (экстремистская и террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Его похоронили в фамильном склепе в городке Аббьяте-Гуаццоне в часе езды от Милана.

SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

Установили могилу по фотографиям из Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) отца бывшего наёмника.

В последней публикации Галли, размещённой в социальной сети, была фотография рюкзака военного с шевроном террористической организации. В посте также были дата и место проведения его похорон. На других снимках, доступных в профиле Галли, виден шеврон «Правого сектора» на форме, которую он носил. На аватарке наёмника в его аккаунте он позировал с гранатомётом.

По информации Rai News, на Украину Галли попал из Нидерландов, где его семья живёт последние годы, через Германию и Польшу. В ряды так называемого «интернационального легиона», который вербует наёмников для участия в военных действиях на стороне украинской армии, мужчина вступил и в начале марта. Согласно опубликованной отцом фотографии письма, подписанного командиром этого формирования Богданом Молчановым, итальянца зачислили туда 3 марта 2022 года простым солдатом.

18 сентября 2022 года его накрыло артобстрелом под Харьковом. Через пару дней он умер в больнице, не приходя в сознание.

Как сообщало ИА Регнум, у Следственного комитета России есть сведения об участии в боевых действиях на стороне Украины более 3100 наёмников. Ведомство возбудило уголовные дела в отношении 658 наёмников из 49 государств. Фигурантов объявили в розыск, часть из них заочно арестовали.

28 апреля после удара Вооружённых сил России по Николаеву уничтожили 14 иностранных наёмников, восемь получили ранения. 25 апреля российские войска в зоне СВО поразили формирования наёмников «иностранного легиона» Украины в 122 районах.

В марте Минобороны заявило об уничтожении почти 6 тыс. иностранных наёмников, воевавших на стороне киевского режима. Из 1113 человек, прибывших в зону конфликта из США, убит 491, уточнили в ведомстве. Больше всего убитыми потеряла Польша. Из Румынии прибыли 784 наёмника, уничтожили 349. Также российские военные ликвидировали 422 наёмника из Канады, 360 из Великобритании, 349 из Румынии, 88 из Германии.