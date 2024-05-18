Киев, 18 мая, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский попросил Китай и страны Глобального Юга принять участие в «мирной конференции» по Украине, которая пройдёт в Швейцарии в июне.

IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press Владимир Зеленский

«Я бы хотел, чтобы Китай участвовал в саммите мира», — заявил он в интервью AFP.

Он призвал руководство Китая принять участие в саммите, чтобы якобы «найти баланс».

Швейцария проведёт 15–16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россию на мероприятие не пригласили. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала партнёров Москвы не участвовать в саммите. Она подчеркнула, что это провокационное мероприятие нацелено на противостояние с Россией, а не на мир.

Глава МИД Сергей Лавров 5 мая заявил, что Россия не будет участвовать в конференции в Швейцарии и любых других переговорах по Украине, на которых пытаются продвигать так называемую формулу Зеленского. Министр назвал конференцию попыткой сформулировать ультиматум для России.

В Кремле в мае назвали конференцию по Украине бесперспективной без участия России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие Китая в саммите по Украине не добавит результативности.

Тему украинского конфликта и способы его решения обсуждали на переговорах президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Пекине 16 мая. Путин отметил, что Китай искренне стремится к решению украинской проблемы. Лавров 16 мая также заявил, что считает предложения Китая по урегулированию ситуации на Украине наиболее реалистичными.