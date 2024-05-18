Москва, 18 мая, 2024, 10:40 — ИА Регнум. В России разработали полимерную защиту от осколков и колющего оружия. Получить ее можно, используя 3D-печать. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы.

Daniel Vogl/Global Look Press

«Группа разработчиков рынка Национальной технологической инициативы SafeNet с помощью 3D-печати создала полимерную противоосколочную защиту. Задача защиты — распределить силу удара по всей площади и снизить его кинетику, она подойдет в том числе для защиты от осколков, колющего, дробящего и мелкокалиберного оружия, дроби, картечи», — процитировало представителей НТИ aif.ru.

В материале есть полимерный, арамидный (защищает от вторичных повреждающих элементов) и амортизационный слои. Полимерные вставки позволят распределять нагрузку по большей площади, а решётки из полиуретана — устранить колебания.

Разработчики намерены применить материал для создания комплектов одежды. В НТИ допустили, что их можно будет использовать для защиты в местах боевых действий или в районах с высоким уровнем преступности.

Как сообщало ИА Регнум, ранее российские ученые создали уникальные бронежилеты для военных в зоне специальной военной операции. По словам президента Российской академии наук Геннадия Красникова, процесс осложнялся тем, что к жилетам предъявили очень высокие требования и они при минимальном весе должны обладать уникальными показателями по защите от пуль и осколков. В результате ученые разработали новые материалы, которые имеют минимальный вес и максимальные показатели по бронезащите, заявил глава РАН.

В декабре 2023 года концерн «Калашников» начал поставлять в Вооружённые силы России новые комплекты боевого снаряжения «Стрелок», который представили на форуме «Армия-2023». Они состоят из бронежилета «Корсет плюс» с классом защиты Бр5 и системой распределения веса, модулей дополнительной защиты, набора подсумков в комплектации «Стрелок», а также рюкзака объёмом 30 л и транспортировочной сумки.