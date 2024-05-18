Российские военные поразили логистические центры ВСУ в Одесской области
Источник: российская армия поразила логистические центры ВСУ в Одесской области
Москва, 18 мая, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Российские военные в ночь на 18 мая поразили логистические центры ВСУ в Одесской области, сообщили в силовых структурах.
«В Одесской области поражены логистические центры противника», — передаёт ТАСС.
Ранее, 18 мая, украинские СМИ сообщали о взрыве в Одесской области, над территорией региона зафиксировали появление беспилотников. Воздушную тревогу объявили в момент взрыва в Одесской области и ещё в восьми регионах.
Минобороны России пока не сообщало об ударах по объектам ВСУ в Одесской области.
Накануне, 17 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о прилёте в городе Южном под Одессой. Попадание зафиксировали в портовой зоне. Там, по данным подполья, готовили безэкипажные плавсредства.
Помимо этого, Лебедев сообщил, что российские военные 17 мая нанесли удар по военной части в пригороде Одессы и уничтожили склад со снарядами. Российские военные нанесли мощный удар по военной части. Пожарные и скорая приехали через 35 минут.