Москва, 18 мая, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Российские военные в ночь на 18 мая поразили логистические центры ВСУ в Одесской области, сообщили в силовых структурах.

Кадр из видео

«В Одесской области поражены логистические центры противника», — передаёт ТАСС.

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Ранее, 18 мая, украинские СМИ сообщали о взрыве в Одесской области, над территорией региона зафиксировали появление беспилотников. Воздушную тревогу объявили в момент взрыва в Одесской области и ещё в восьми регионах.

Минобороны России пока не сообщало об ударах по объектам ВСУ в Одесской области.

Накануне, 17 мая координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о прилёте в городе Южном под Одессой. Попадание зафиксировали в портовой зоне. Там, по данным подполья, готовили безэкипажные плавсредства.

Помимо этого, Лебедев сообщил, что российские военные 17 мая нанесли удар по военной части в пригороде Одессы и уничтожили склад со снарядами. Российские военные нанесли мощный удар по военной части. Пожарные и скорая приехали через 35 минут.