Бостон, США, 18 мая, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» из города Санрайз одержал победу над «Бостон Брюинз» в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Paul Chiasson/Global Look Press

Игра проходила на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась победой гостей со счётом 1:2. «Пантеры» завершили серию в свою пользу — 4-2.

Первым шайбу забил представитель хозяев Павел Захи на 20-й минуте. «Флорида» ответила голом Антона Лунделля на 33-й минуте. Победный бросок осуществил Густав Форслинг на 59-й минуте.

Ворота гостей защищал россиянин Сергей Бобровский. На его счету за игру 22 сейва и процент отражённых бросков 95,65%.

В следующем раунде Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Как сообщало ИА Регнум, в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ российский защитник «Ванкувер Кэнакс» Никита Задоров применил силовой приём против нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Эвандера Кейна. Канадец перелетел через борт, оказавшись на скамейке запасных своей команды. Судьи посчитали, что Задоров сыграл грубо, и дали ему двухминутный штраф. Встреча завершилась победой «Ванкувера» со счётом 4:3.

5 мая клуб «Торонто Мэйпл Лифс» уступил в овертайме команде «Бостон Брюинз» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и выбыл из плей-офф Кубка Стэнли. В составе клуба выступает российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов, который смог отразить 29 из 31 броска по своим воротам и его признали третьей звездой матча. Его коллега по клубу — защитник Илья Любушкин — не отличился во встрече результативными действиями.