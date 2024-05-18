Казань, 18 мая, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Россия остаётся главным поставщиком пшеницы в Египет. В этом году доля страны в египетском импорте выросла более чем на 12%. Об этом 18 мая на полях международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» сообщил член правления торгово-промышленной палаты арабской республики Акрам Хосейн аль-Шафеи.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Он уточнил, что в прошлом году этот показатель составлял 55,1% от общего объёма импорта в Египет, в 2024 году вырос до 68% ― 6,83 млн тонн.

Хосейн аль-Шафеи добавил, что всего на долю России и Украины приходится 80% от общего объёма импорта пшеницы в Египет ― около 8 млн тонн. В прошлом году импорт из двух стран составил 5,4 млн тонн.

По его словам, из России за первые десять месяцев 2023 года Египет импортировал пшеницы примерно на 2,29 млрд долларов. По сравнению с тем же периодом 2022 года рост составил более 680 млн долларов.

В 2023 году импорт российской пшеницы вырос на 39% с 5,4 до 7,5 млн тонн. По данным египетских СМИ, увеличение абсолютных объёмов экспорта произошло из-за снижения стоимости зерна (в 2023 году — около 260 долларов за тонну, в 2022 году ― почти 360 долларов). Второе и третье место крупнейших экспортеров пшеницы в Египет заняли Украина и Румыния, которые поставили 1,2 и 1 млн тонн соответственно. Общий объем импорта пшеницы в Египет составил 10,8 млн т и вырос на 12,5% в сравнении с предыдущим периодом.

Как сообщало ИА Регнум, Россия в 2023–2024 сельскохозяйственном году (с июля 2023 года по 30 июня 2024 года) рассчитывает поставить за рубеж до 70 млн тонн зерна. В Минсельхозе в феврале 2024 года напомнили, что в 2023 году выручка от поставок продукции агропромышленного комплекса превысила $43 млрд, что на $1,5 млрд выше, чем за тот же отчётный период годом ранее.

Президент Владимир Путин 5 марта на встрече с аграриями в Ставропольском крае заявил, что Россия стала четвёртой страной в мире по экспорту агропродукции, выручка от него составила $43,5 млрд. При этом, по его словам, страна стала первой в мире по экспорту пшеницы.

Согласно статистическим данным, Россия стала для Пакистана главным поставщиком зерна, поставив в марте почти полмиллиона тонн продукции и заняв тем самым около 70% доли в пакистанском импорте. Для сравнения: в 2022 году этот показатель составлял 24,6%.

По итогам марта Россия поставила в Пакистан 478 тыс. тонн на общую сумму в 139 млн долларов, что стало рекордным показателем. Только за первый квартал текущего года объём поставок составил почти две трети от прошлогоднего экспорта и достиг отметки в 1 млн тонн на сумму в 296 млн долларов.