Москва, 18 мая, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) готов выплатить военнослужащим награду в 2 млн руб., захватившим в зоне спецоперации исправный наземный необитаемый аппарат (ННА) TheMIS, заявил журналистам руководитель центра Руслан Пухов.

Milrem Robotics/Global Look Press

Ранее в Сети появилась информация о том, что эту роботизированную платформу якобы захватили российские военные. Речь идёт об оборудовании, поставленном Украине эстонской компанией Milrem Robotics.

«В ближайшее время мы приступим к консультациям с Минобороны для того, чтобы доподлинно установить все обстоятельства», — сказал глава организации, слова которого приводит телеканал РЕН ТВ.

Пухов отметил, что специалистам ЦАСТ предстоит убедиться в том, что платформа не получила серьёзных повреждений и пригодна для изучения её работы.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году ЦАСТ объявил о вознаграждении в 1 млн рублей тому, кто сможет захватить THeMIS в исправном состоянии и передаст её Минобороны РФ. В феврале 2024 году центр удвоил сумму вознаграждения.

TheMIS представляет собой гусеничную гибридную модульную пехотную платформу. Эту систему создали для доставки грузов и боеприпасов на передовую, а также для эвакуации раненых.