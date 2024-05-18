Москва, 18 мая, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над территорией Крыма. Об этом 18 мая сообщило Министерство обороны.

MOD Russia/Global Look Press

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», ― говорится в сообщении оборонного ведомства в Telegram-канале.

Украинский дрон над территорией полуострова уничтожили дежурные средства ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, силы Черноморского флота за сутки 16 мая уничтожили в акватории Чёрного моря 25 боевых морских дронов, запущенных украинской армией. Кроме того, над черноморским побережьем Крыма и Краснодарского края российские военные также сбили 123 украинских беспилотника самолётного типа.

За неделю в период с 11 по 17 мая удалось уничтожить 40 морских дронов и семь самолётов ВСУ. Всего в ходе СВО подразделения ВС России сбили 24 234 украинских дрона.

Вечером 15 мая российские силы противовоздушной обороны сбили пять оперативно-тактических ракет ATACMS в небе над Крымом. Их сбили примерно в 23:00 по московскому времени. Ночью 15 мая российская система ПВО сбила над территорией полуострова десять оперативно-тактических ракет ATACMS.