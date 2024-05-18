Вашингтон, 18 мая, 2024, 07:45 — ИА Регнум. Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен во время прошедшего визита в Киев по каким-то причинам не стал упоминать Крым и Донбасс в обещаниях Украине. Об этом со ссылкой на журналиста Кена Клиппенштейна сообщило издание Responsible Statecraft.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Примечательно, что в речи (Энтони Блинкена. — Прим. ред.) не содержалось никаких конкретных упоминаний о территориальных амбициях Украины… В речи Блинкена не упоминались ни Крым, ни Донбасс», — говорится в материале.

Отмечается, что перед Блинкеном в рамках его поездки в Киев стояла задача подчеркнуть поддержку Соединёнными Штатами «всеобъемлющего, справедливого и прочного мира». При этом американский чиновник говорил шаблонным фразами, тон его речи казался оптимистичным.

Журналисты, учитывая обстоятельства визита Блинкена, произошедшего во время наступления Вооружённых сил России в Харьковской области, предположили, что американская администрация пока не понимает, как реагировать в том случае, если поэтапные провалы Киева в зоне боевых действий приведут к краху линии фронта.

Как передавало ИА Регнум, Энтони Блинкен прибыл в Киев с необъявленным визитом 14 мая для обсуждения вопросов оказания помощи Украине. На совместной пресс-конференции с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой госсекретарь США заявил, что именно Украина должна принять самостоятельное решение о начале переговоров с Россией. По словам Блинкена, Вашингтон поддержит Киев в любом случае.

Напомним, что президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что Москва готова вести переговоры по Украине. При этом диалог должен учитывать реальные обстоятельства, а не основываться на неадекватных и завышенных ожиданиях другой стороны. Министр иностранных дел Сергей Лавров подчёркивал, что из-за утраченного Киевом какого-либо кредита доверия паузы в боевых действиях в случае переговоров не будет.