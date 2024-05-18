Вашингтон, 18 мая, 2024, 06:48 — ИА Регнум. Допинг-проб перед дебатами с действующим президентом США Джозефом Байденом намерен требовать его конкурент, экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Байден

По мнению Трампа, перед дебатами Байдена могут накачать стимулирующими препаратами, так же как это сделали перед выступлением в Конгрессе США.

«Я, кстати, собираюсь потребовать допинг-теста. Нет, я на самом деле собираюсь», — уточнил Трамп.

Политик-республиканец пояснил, что он не хочет допустить повторения ситуации с выступлением Байдена в Конгрессе. По словам Трампа, президент США перед речью «был накачан, как воздушный шарик», но по ходу выступления постепенно начал «сдуваться».

Трамп постоянно высмеивает Байдена и не оставляет незамеченными казусные ситуации, в которые достаточно часто попадает глава Белого дома. Трамп дал своему оппоненту прозвище «сонный Джо» и не упускает случая поиронизировать над умственными и физическими способностями американского лидера.

Ранее ИА Регнум сообщало, что оба вероятных кандидата на пост президента США условились провести два раунда теледебатов.

Первый раунд дебатов запланирован на 28 июня по московскому времени. В студии телеканала CNN не будет зрителей и сторонних кандидатов. Только Байден, Трамп, модератор и обязательно микрофоны, которые будут отключаться, когда истекает лимит времени выступающего.

Ещё один раунд запланировали на 10 сентября. Трамп и Байден приняли приглашение телеканала ABC Network, сообщила газета The New York Times.