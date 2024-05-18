Вашингтон, 18 мая, 2024, 06:31 — ИА Регнум. США намерены разработать новое поколение средств защиты своих спутников от возможных атак, сообщила 17 мая газета The New York Times со ссылкой на представителей Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Космос

Они перестанут использовать действующие военные спутники для связи, навигации и отслеживания угроз. Новое поколение устройств сможет не только защищать аппараты, но и должно будет выводить из строя космические корабли тех стран, которые США считают недружественными.

Это позволит американским военным выполнять задачи в космосе, аналогичные тем, что доступны военно-морским войскам в океане или военно-воздушным силам в небе. Указанные средства планируется развернуть как на поверхности Земли, так и в космическом пространстве.

По замыслу Пентагона, к 2026 году США необходимо добиться существенного орбитального потенциала, который позволит им достигать превосходства в операциях полного спектра. В статье также упоминается таинственная программа, получившая кодовое название «X-37B». Речь идёт о якобы беспилотном космическом аппарате, который может получить вооружение.

Кроме того, журналисты утверждают, что США будто бы ведут работы по созданию устройств, способных маневрировать и дозаправляться в космосе. Эти средства также получат возможность взаимодействовать с помощью манипуляторов с другими орбитальными аппаратами.

Как сообщало ИА Регнум, в середине октября директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберёзкин выразил уверенность, что большая часть американских космических спутников имеет не гражданское назначение, как утверждают американцы, а военное. Он уточнил, что высокоточное оружие, которое США передали ВСУ, не сможет работать без поддержки спутниковой связи GPS. Это доказывает, что Вашингтон использует космическое пространство в военных целях против России.

В начале апреля помощник министра обороны США по вопросам космоса Джон Пламб проинформировал, что Пентагон собирается укреплять сотрудничество с частными компаниями, чтобы использовать новые космические возможности в военных конфликтах.