Донецк, 18 мая, 2024, 06:28 — ИА Регнум. Военнослужащие мотострелковой бригады армейского корпуса группировки войск «Восток» Вооружённых сил России захватили в зоне проведения специальной военной операции трофейную британскую машину эвакуации FV104 Samaritan. Об этом в субботу, 18 мая, сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Эвакуацию британской машины с поле боя в тёмное время суток осуществил личный состав эвакуационной группы.

«Машина была повреждена врагом, брошена. Успешно нашей эвакуационной бригадой доставлена, обслужена, запущена и готовая использоваться как наша эвакуационная машина», — указал специалист по ремонту автомобильной техники 68-го армейского корпуса с позывным Герман.

Он отметил, что FV104 Samaritan способна эвакуировать до четырёх человек, не считая двух членов экипажа. Также британская машина имеет противоминную защиту и способна развивать скорость до 72 км/ч по грунтовой дороге.

Как передавало ИА Регнум, 1 мая Министерство обороны открыло в московском парке Победы на Поклонной горе выставку трофейного западного вооружения, захваченного в ходе специальной военной операции. На выставке представлено более 30 образцов иностранной военной техники. Среди экспонатов — танк Leopard 2 и боевая машина пехоты Marder немецкого производства, американские танк M1 Abrams, БМП Bradley и штурмовая инженерная машина M1150 Assault Bracher Vehicle.