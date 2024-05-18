МО РФ показало кадры уничтожения расчётами «Мста-Б» опорных пунктов ВСУ
Харьков, Украина, 18 мая, 2024, 05:54 — ИА Регнум. Расчёты гаубиц «Мста-Б» из состава группировки войск «Север» Вооружённых сил России поразили взводные опорные пункты украинских войск, уничтожив живую силу, расчёты беспилотников и технику противника. Об этом в субботу, 18 мая, сообщили в Министерстве обороны.
«Расчёты гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Север» уничтожили взводные опорные пункты, расчёты БПЛА, военную технику и живые силы ВСУ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Как рассказал номер расчёта гаубицы «Мста-Б» с позывным Бут, артиллеристы, оказывая огневую поддержку и поражая позиции противника, обеспечивают продвижение штурмовых групп.
Как передавало ИА Регнум, 17 мая официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что подразделения группировки войск «Север» Вооружённых сил России за неделю освободили 12 населённых пунктов в Харьковской области. Российские военные взяли под контроль сёла Борисовка, Бугроватка, Гатище, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Пыльная, Стрелечья и посёлки Глубокое и Плетенёвка. Кроме того, ВС России, развивая тактические успехи, продолжили продвижение вглубь обороны украинских войск.