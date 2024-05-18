Харьков, Украина, 18 мая, 2024, 05:54 — ИА Регнум. Расчёты гаубиц «Мста-Б» из состава группировки войск «Север» Вооружённых сил России поразили взводные опорные пункты украинских войск, уничтожив живую силу, расчёты беспилотников и технику противника. Об этом в субботу, 18 мая, сообщили в Министерстве обороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Расчёты гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Север» уничтожили взводные опорные пункты, расчёты БПЛА, военную технику и живые силы ВСУ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Как рассказал номер расчёта гаубицы «Мста-Б» с позывным Бут, артиллеристы, оказывая огневую поддержку и поражая позиции противника, обеспечивают продвижение штурмовых групп.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3889618" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Боевая работа расчета гаубиц «Мста Б» группировки войск «Север»

Как передавало ИА Регнум, 17 мая официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что подразделения группировки войск «Север» Вооружённых сил России за неделю освободили 12 населённых пунктов в Харьковской области. Российские военные взяли под контроль сёла Борисовка, Бугроватка, Гатище, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Пыльная, Стрелечья и посёлки Глубокое и Плетенёвка. Кроме того, ВС России, развивая тактические успехи, продолжили продвижение вглубь обороны украинских войск.