Тель-Авив, Израиль, 18 мая, 2024, 05:23 — ИА Регнум. Один из «высокопоставленных террористов» был ликвидирован в результате авиаудара по их оперативному центру в городе Дженин на Западном берегу. Об этом 18 мая сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ

«Опираясь на разведывательные данные ШАБАК, истребитель и вертолёт ЦАХАЛ нанесли удар по комплексу, который использовался в качестве оперативного центра инфраструктуры террористов в Дженине», — уточняется в сообщении.

В результате удара был ликвидирован террорист Ислам Хамайсе. По данным ЦАХАЛ, Хамайсе отвечал за серию терактов в Дженине, в том числе за стрельбу в общине Хермеш в 2023 году и за теракт, во время которого получили ранения несколько мирных жителей. Также утверждается, что в момент авиаудара в оперативном центре террористов находились другие «высокопоставленные террористы», а некоторые из них готовились совершить теракт в ближайшие дни.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Газе обнаружены тела троих заложников, в том числе девушки из Германии Шани Лук, видеокадры с ней, избитой боевиками и лежащей без сознания в пикапе, облетели весь мир. Тела всех заложников опознаны, родственники уведомлены.

Проект соглашения Израиля и палестинского движения ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа предполагает освобождение всех израильских заложников.