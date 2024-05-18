Москва, 18 мая, 2024, 04:49 — ИА Регнум. Запуск поиска с хештегами, которые будут работать по всем публичным Telegram-каналам, анонсировал основатель и разработчик мессенджера Павел Дуров 17 мая в своём Telegram-канале.

TechCrunch Павел Дуров

«При нажатии на хештег будут отображаться все посты в публичных Telegram-каналах, где он упоминается», — пояснил Дуров.

По словам основателя Telegram, нововведение появится уже в мае. На сегодняшний день поиск по хештегам действует только внутри отдельного чата или канала. Глобальный поиск по хештегам, как ожидается, увеличит охваты для каналов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Украины не смогли установить официальный контакт с администрацией мессенджера Telegram. Как пояснил первый заместитель главы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль, нужно понимание, кто руководит мессенджером, чтобы можно было штрафовать Telegram за нарушения.

В ноябре 2023 года секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил о необходимости заблокировать мессенджер Telegram, который, по его словам, является «рупором российской пропаганды» и «системой влияния».

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесён в РФ в список террористов и экстремистов) 22 апреля назвал Telegram проблемой для национальной безопасности Украины. По его словам, опасность состоит в том, что любой житель страны может создать в этом мессенджере канал и писать в нём всё, что посчитает нужным, якобы прикрываясь свободой СМИ.