Хельсинки, 18 мая, 2024, 03:05 — ИА Регнум. Центральная криминальная полиция Финляндии начала расследование масштабной утечки данных, произошедшей в результате кибератаки на информационную систему Хельсинки в конце прошлого месяца. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщили в пресс-службе полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

«Согласно информации полиции, ночью 30 апреля 2024 года был совершён взлом информационной системы города Хельсинки. В настоящее время полиция расследует это дело как кибератаку с отягчающими обстоятельствами», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что целью кибератаки, согласно поданному столичной администрацией в полицию заявлению, стала информационная сеть отдела образования и воспитания Хельсинки. По предварительной информации, жертвами взлома и последующей утечки данных могли стать до 120 тыс. человек.

В полиции добавили, что информацию о ходе расследования предоставят по мере необходимости.

До этого директор по цифровизации Хельсинки Ханну Хейккинен допустил, что к взлому могла быть причастна Российская Федерация, но в то же время отметил невозможность на данном этапе определить, кто стоял за этой кибератакой.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль решительно отвергает обвинения со стороны Евросоюза и НАТО о якобы причастности Москвы к хакерским атаками. Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Мария Захарова подчёркивала, что эти обвинения носят безосновательный характер, особенно учитывая отсутствие каких-либо предоставленных российской стороне доказательств.