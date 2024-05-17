Вашингтон, 18 мая, 2024, 01:58 — ИА Регнум. Вооружённые сил США военные планируют уже в мае 2024 года завершить обучение первого потока лётчиков ВСУ, которых тренируют управлять своими истребителями F-16. Об этом заявил журналистам представитель Национальной гвардии американского штата Аризона.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Ранее появилась информация о том, что в США 12 украинских пилотов проходят подготовку на указанных боевых машинах.

«Мы по-прежнему ожидаем, что первый курс выпустится в этом месяце», — сказал военнослужащий, которого цитирует сетевое издание Absatz.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля представитель украинских воздушных сил Илья Евлаш проинформировал, что ВСУ должны получить F-16 в 2024 году. Он подчеркнул, что украинские военные после передачи самолётов собираются их прятать. По словам Евлаша, истребители могут размещаться в подземных хранилищах или бункерах, что потребует огромных затрат.

10 мая агентство Reuters, ссылаясь на источники в военном руководстве Украины, написало, что Киев ожидаетпоставки первых F-16 в июне или июле 2024 года. В публикации говорилось, что отправить эти истребители на Украину обязались Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия.

При этом какая из этих стран станет первым поставщиком указанных боевых машин, не уточнялось. В статье также отмечалось, что западные союзники Киева уже несколько месяцев обучают пилотов и наземный персонал работе с F-16.